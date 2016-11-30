Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Молодежное первенство. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», «Локомотив» одолел «Томь»

    В матче 16-го тура молодежного первенства России «Спартак» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов» – 2:0. Благодаря этому результату красно-белые набрали 30 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

    В параллельном поединке «Томь» потерпела поражение от «Локомотива» со счетом 2:4.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 16-й тур

    Крылья Советов (мол.) – Спартак (мол.) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ломовицкий, 11; 0:2 – Руденко, 58.

    Томь (мол.) – Локомотив (мол.) – 2:4 (2:1)

    Голы: 0:1 – Дорофеев, 30; 1:1 – Большунов, 33; 2:1 – Большунов, 45; 2:2 – Тугарев, 66; 2:3 – Дорофеев, 81; 2:4 – Шаров, 89.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11