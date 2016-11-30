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    «Локомотив» доверяет Семину и не планирует его увольнять

    Вице-президент РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков выразил доверие главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. По его словам, работу 69-летнего специалиста будут оценивать в конце сезона.

    «У Семина контракт «один плюс один». К нему на сегодняшний день есть доверие. Никто вопросов таких о смене главного тренера в настоящее время не ставит в принципе.

    Будет ли принято решение о сотрудничестве в конце сезона? Без сомнения. Но результаты будут оцениваться по концу сезона, а не его серединной части. Точно так же о всей другой информации, которая проходит о якобы изменениях внутри команды в руководстве – в настоящее время я не могу ее подтвердить. Если кто-то эту информацию вбрасывает, значит, это кому-то надо», – заявил Мещеряков.

    Источник: Р-Спорт

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    30.11.2016 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 30 ноября 2016, 14:40

      Правильно,дайте Палычу время.

      -1
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      Рейтинг: +2640

      АЛЕКС 58 30 ноября 2016, 14:32

      мы ещё петушок не одевали!!!

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