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    Акинфеев: «Игроки ЦСКА и Слуцкий устали. Не физически – чисто мозгами»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о непростой ситуации в команде. По его словам, армейцы испытывают спад из-за минимальной ротации игроков.

    – Мы реже выигрываем. У нас в обойме нет 20 футболистов, которые могут друг друга менять без потери качества игры. На поле выходят одни и те же 12 человек. Мы устали. Не физически – чисто мозгами. Если у тебя 20 – 30 человек, эта команда будет в топе всегда. А у нас под Лигу чемпионов, скажем прямо, не самый сильный состав. Мы встречались с нашими фанатами, они понимают ситуацию. Объяснили: так и так, давайте потерпим.

    – Слуцкий тоже устал?

    – Все устали. Ты вроде стараешься что-то перебороть, но не получается. Появляется какая-то безысходность, беспомощность. Но все мужики, все понимаем, что надо дальше работать, стараться, терпеть. Совсем немного осталось до конца года. И уже со сборов готовиться нормально.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    30.11.2016 13:26
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 ноября 2016, 19:47

      Прав тёзка! Реально зае.ались..От игры к игре одни и те же бегают и в сборной тоже. Отсюда и результаты и в сборной и в клубе.. Ну,ничего перетерпим пару лет. А после ЧМ-18 начнём титулы брать..

      -2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 30 ноября 2016, 18:32

      Устали мозгами, думают ногами...

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 16:28

      Походу цель Игорька от него уплывает... Как никак заветная цифра 50 так манит! Так манит)

      -2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 ноября 2016, 15:40

      у конифея мозги в два раза больше кипят,как быть? лч не светит,а значит рекорд застопориться

      1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Каратель 30 ноября 2016, 15:54

      Да точно !

      -3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 30 ноября 2016, 15:29

      мозги в психушке поправят

      сразу видно ,кони слезли с кокса ,стали вялыми и безмозглыми.

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 30 ноября 2016, 15:26

      в фнл отдохнете

      -2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > alll-1 30 ноября 2016, 17:54

      Сам смотри туда не улети.

      -1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 30 ноября 2016, 15:16

      Игорёк,у всех свои проблемы на работе .Это жизнь !

      1
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 30 ноября 2016, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все правильно сказал!+1

      -4
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 30 ноября 2016, 14:05

      Стадион достроили, теперь деньги и в новых игроков будут вкладывать, да с подтягиванием молодёжи забуксовали. Наладиться в следующем году, в еврокубках должны быть.

      2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 ноября 2016, 14:05

      Прекрасный дубль у команды. Почти никого не привлекли или по арендам распихали.И всё это делалось для того,чтобы макли с агентами и легионерами устраивать. Т.е.,навариваться со сделок кое-кому.Власть в стране начнёт меняться и все агенты в первых рядах кинутся бежать за бугор.С ними побегут и "селекционеры" с клубов.

      0
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      Рейтинг: +4475

      Snek > yorgenbarenz 30 ноября 2016, 14:30

      А причём здесь власть, недальновидность селекции и хитрости футбольных агентов?

      -3
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz > Snek 30 ноября 2016, 15:04

      При этой власти повылазили агенты,имеющие громадные деньги от сделок.Там,где громадные деньги и нет контроля-бушует криминал.Агентам крайне невыгодно,чтобы клубы растили и ставили в состав своих молодых.Это-смерть агентам и их подельникам-селекционерам в клубах.Всё тайное становится явным. Надеюсь,кризис вскроет и эту язву на теле нашего футбола.А пока всякие фарисеи Мутки воют о нехватке игроков для сборной.

      -1
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      Рейтинг: +4475

      Snek > yorgenbarenz 30 ноября 2016, 17:43

      Агенты не диктуют клубам селекцию, клубы сами ведутся на их благостные слова.

      -1
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