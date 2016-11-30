Молодежное первенство. «Урал» дома уступил «Ростову»

В матче 16-го тура молодежного первенства России «Урал» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Ростову». Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник гостей Андрей Сиденко, который затем был удален с поля.
Встреча между основными командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 16-й тур
Урал (мол.) – Ростов (мол.) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сиденко, 24.
Удаление: Сиденко, 57.
Календарь молодежного первенства
Источник: Бомбардир.ру