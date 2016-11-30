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    Акинфеев: «Хочется более адекватного отношения со стороны болельщиков»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев удивлен разницей в культуре боления на российских стадионах и в Европе.

    «Каждый хочет быть наверху в футболе, хочет выиграть, не задумываясь о цене победы. Может быть, и нет сейчас никакой честной игры. Но я понял одну вещь: в футболе все решают мгновения и сантиметры, и ошибаются все – судьи, футболисты. Иногда ты пропускаешь из-за чьей-то ошибки или тебе засчитывают гол из-за офсайда. Это обидно. Но орать и кричать? Смысл? Ничего ведь не докажешь.

    Но знаете, чего хочется больше всего? Чтобы было более адекватное отношение со стороны болельщиков. Это в России очень большая проблема. Когда приезжаешь в другие города, такое слушаешь с трибун про себя, про семью, про все остальное... И в такие моменты я стою и думаю: почему у нас так? Почему в Европе футбол – это праздник, а у нас – место выплеснуть негативные эмоции? Почему в Германии даже от чужих трибун я чувствую драйв, а в России я жду, когда закончатся эти 90 минут и мы уедем отсюда?

    Мне комфортно, когда люди приходят на футбол как на праздник. А не кроют трехэтажным матом всех вокруг. Во-первых, это не футбол. Во-вторых, это не болельщики. Это просто хулиганы ходят со своим негативом. Эти файеры, все остальное... Многие с матча ЦСКА – «Спартак» детей уводили после первых десяти минут. Потому что им не нужны трехэтажный мат, взрывы и дым», – считает Акинфеев.

    Напомним, что Игорь является обладателем премии «Джентльмен года-2016».

    Источник: «Комсомольская правда»

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    30.11.2016 11:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 ноября 2016, 20:01

      Игорь пойми-ты один из немногих,а клубов с их фанатами многовато будет. Каждая команда хочет своего Акинфеева..Вот они и бесятся! Плюнь и разотри..Мы,к тебе,адекватно относимся.

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 30 ноября 2016, 17:35

      Ответ один - потому что это путинская Россия. Дальше будет только хуже.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 15:19

      Игорь! А до "лихих девяностых" было всё иначе! И даже "фанатские сектора" (сам на них не бывал, сидел на более удобных местах!) так по-свински, как сегодня, себя не вели! Почему? Да потому, что главными тренерами команд работали тогда одни СПЕЦИАЛИСТЫ! Более успешные или менее успешные, но специалисты, а не ПРОХОДИМЦЫ, возомнившие себя тренерами! Придёт Гончаренко, если всё это опять же не спектакль, и будет заново делать команду. Из того материала, что имеется. Уж, если "Уфу" заставил играть... И всё нормализуется. И будет ЦСКА играть в Его Величество Футбол, а не заниматься "вымучиванием очков"... С ежегодным и хроническим позором в Европе.

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 ноября 2016, 14:28

      Игорёк,я не болела ЦСКА,но тебя очень уважаю за мастерство и верность России.Не представляю,чтобы с трибуны на тебя орали матом какие-то ушлёпки.Ты не обижайся на таких инвалидов.Жизнь в стране очень тяжёлая,особенно на периферии,народ деградирует и спивается.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > yorgenbarenz 30 ноября 2016, 19:57

      всё правильно сказал..

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 30 ноября 2016, 12:59

      На самом деле у настоящих болельщиков, в большинстве случаев, адекватное отношение и к событиям в мире футбола и к игрокам. Неадекватным можно назвать отношение так называемых фанатов, которые на матче и футбола-то не видят, стоя спиной к футбольному полю и скандируя дурацкие "кричалки".

      0
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      Рейтинг: +30

      el-fuego 30 ноября 2016, 12:45

      Согласен с Игорем на 100%

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 30 ноября 2016, 12:45

      Вот Игоряша говорит про европу. Но в европе никто даже близко к его лигочемпионскому рекорду подступиться не может. А если бы и подступился - посмотрел бы я на матюки, которые с трибун неслись.

      -2
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      Рейтинг: +60

      Shaft 30 ноября 2016, 12:42

      Так и надо было уезжать, когда на пике формы был. Этого надо хотеть и требовать не только и не столько от болельщиков, сколько ото всех простых людей - граждан России. Расияни их зовут обычно.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 ноября 2016, 12:24

      Надо было в Европу ехать играть,раз не нравится как болеют фанаты в России, а пиро, это довольно таки красиво,про мат соглашусь,но в той же Европе и матерят и оскорбляют,а в связи с последними результатами цска,иного выхода у ультры и нет,потому что играют безобразно

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 30 ноября 2016, 12:21

      Верно. Футбол у нас - это выплеск негативных эмоций. Это данность. Остаётся только привыкнуть и не обращать внимания.

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