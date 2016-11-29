«ПСЖ» переведет на счета «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро

«ПСЖ» намерен пожертвовать бразильскому клубу «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро, чтобы помочь команде оправиться от трагедии. Подобную помощь также планируют оказать «Барселона» и «Реал».

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22:15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.