Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«ПСЖ» переведет на счета «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро

29 ноября 2016, 21:41
8

«ПСЖ» намерен пожертвовать бразильскому клубу «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро, чтобы помочь команде оправиться от трагедии. Подобную помощь также планируют оказать «Барселона» и «Реал».

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22:15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.

Источник: Le Parisien
Бразилия ПСЖ Шапекоэнсе
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ASR77
1480450789
НЕ ПЛОХО НО ЛЕГЧЕ НЕ СТАНЕТ РОДСТВЕНИКАМ, ХОТЯ ДУМАЮ КОМАНДУ ВОЗРАДЯТ , РОДСТВЕННИКАМ ДАДУТ , А ЕЩЕ ПАРУ КЛУБОВ ПОЖЕРТВУЕТ ЕСЛИ ТО И КОМАНДУ НЕ ЧУТЬ НЕ ХУЖЕ А СКОРЕЕ ПО ИМЕНАМ ЛУЧШЕ КУПЯТ И ПОСТРОЯТ НО ПАМЯТЬ О ЭТИХ ИГРОКАХ ОСТАНЕТСЯ НАВСЕГДА! СОЧУВСТВУЮ ТЕМ КТО ОСТАЛСЯ ДОМА НЕ ПОЛЕТЕВ С КОМАНДОЙ , КАКОГО ИМ СЕЙЧАС НИ КОМУ НЕ ПОНЯТЬ! ЗЕМЛЯ ВАМ ПУХОМ, А ВЫЖИВШИМ ЗДОРОВЬЯ!
Ответить
ivanthebest
1480451922
Тех кто ушёл, это вернуть не поможет... НО! В их честь, в знак памяти о них и об этой трагедии, можно будет при помощи ПСЖ и других клубов, возродить команду собрав её по сути заново, чтобы эти ребята играли не только за себя, но и за тех парней, которые не долетели своим рейсом до пункта назначения, выиграв новые трофеи и посвятив их той команде, которую унесла эта страшная трагедия.
Ответить
GeorgeXIII
1480454088
Людей то не вернешь.....
Ответить
marslond
1480455710
Благородный шаг. ПСЖ, молодцы! Поддерживают не только словами, но и делом.
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1480455956
ВОТ ЭТО МОЛОДЦЫ
Ответить
Главные новости
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Все новости
Все новости
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
2
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Сафонов опубликовал пост о победе в Суперкубке УЕФА
16:31
1
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
16:02
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
«Шанхай Шэньхуа» объявил имя преемника Слуцкого
15:18
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Жена Сафонова отреагировала на победу Матвея в Суперкубке УЕФА
14:45
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
16
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+