Дзюба: «Драки не было. Был разговор на повышенных тонах»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке с голкипером клуба Юрием Лодыгиным после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По словам футболиста, питерская команда остается единым коллективом, несмотря на обидное поражение.

«Драки не было, это неверная информация. Источник что-то выдумал. В нашем коллективе все хорошо. Да, мы потерпели обидное поражение, но у нас все хорошо, завтра уже будем единым коллективом. Да, после таких поражений разговоры идут на повышенных тонах, но это нормально», – сказал Дзюба в эфире программы «Все на футбол».