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Дзюба: «Драки не было. Был разговор на повышенных тонах»

29 ноября 2016, 21:03
8

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке с голкипером клуба Юрием Лодыгиным после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По словам футболиста, питерская команда остается единым коллективом, несмотря на обидное поражение.

«Драки не было, это неверная информация. Источник что-то выдумал. В нашем коллективе все хорошо. Да, мы потерпели обидное поражение, но у нас все хорошо, завтра уже будем единым коллективом. Да, после таких поражений разговоры идут на повышенных тонах, но это нормально», – сказал Дзюба в эфире программы «Все на футбол».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Лодыгин Юрий
Комментарии (8)
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Фан666
1480447554
А надо было всечь друг другу!
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сергей николаевич
1480452854
)))
Ответить
x-x-x-x-x
1480453953
драки не было но дым шел)))
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erma
1480458667
Почему он не сказал это Кришито, который действительно был виноват в первом голе? Итальянскими жестами.
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ERNI99
1480468704
Дзюбинье после ухода Халка хочет стать центровым игрочишкой. Пиз....бол.
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eleng
1480471379
Завтра будем единым коллективом, а сегодня... секс, наркотики, рок-н-ролл.
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