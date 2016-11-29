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    «Анжи» планирует назначить Кононова на пост главного тренера

    Белорусский специалист Олег Кононов может возглавить «Анжи» по завершению осеннего отрезка чемпионата России. Сообщается, что клуб рассматривает вопрос о расставании с текущим наставником команды Павлом Врбой.

    Напомним, Кононов был уволен из «Краснодара» в сентябре этого года, а чешский специалист руководит дагестанской командой с июня этого года.

    «Анжи» после 15-ти туров занимают 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 20:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +592

      spaike 30 ноября 2016, 04:07

      По моему Кононов в Анжи не нужен, Павел Врба хорошо справляется со своими обязаностями.

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 30 ноября 2016, 01:49

      Явно не для Анжи Кононов ездил на практику в Челси. Но и ЦСКА не его клуб.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 29 ноября 2016, 23:39

      ЦСКА идет на перехват!)

      0
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      Рейтинг: +12

      Abrek06r 29 ноября 2016, 23:30

      реально делать не чего клубу видать!!!(

      1
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      Рейтинг: +12

      Abrek06r 29 ноября 2016, 23:28

      зачем Врба увольнять я не понял

      1
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      Рейтинг: +47

      Ильин 29 ноября 2016, 23:10

      Это написал Гершкович? Пару лет назад он все пытался с Галицкого полцчить 5 лмн за "белоруса" Кононова. Кононов родился, вырос и лицензию получал в России (Родина-Курск). Тренировал в Белоруссии. И вот опять тупость про Курского парня!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2016, 22:23

      Нормальный Врба! С таким составом прилично держится. Кононов это конечно круто, но смущает почему же не Бердыева?

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 29 ноября 2016, 21:03

      Они радоваться должны, что не в зоне вылета, что за бред...

      2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 29 ноября 2016, 20:27

      Павел Врба проводит только первый сезон за Анжи. В прошлом сезоне они боролись за место в РФПЛ, а теперь на 10-ом месте. Ещё рано судить:)

      4
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 29 ноября 2016, 20:18

      Новость

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