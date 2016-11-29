«Анжи» планирует назначить Кононова на пост главного тренера

По моему Кононов в Анжи не нужен, Павел Врба хорошо справляется со своими обязаностями.
Белорусский специалист Олег Кононов может возглавить «Анжи» по завершению осеннего отрезка чемпионата России. Сообщается, что клуб рассматривает вопрос о расставании с текущим наставником команды Павлом Врбой.
Напомним, Кононов был уволен из «Краснодара» в сентябре этого года, а чешский специалист руководит дагестанской командой с июня этого года.
«Анжи» после 15-ти туров занимают 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.