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  • Мать Данило, попавшего в авиакатастрофу, опровергла информацию о его смерти

Мать Данило, попавшего в авиакатастрофу, опровергла информацию о его смерти

29 ноября 2016, 19:24
7

Мать голкипера Маркоса Данило, попавшего в числе прочих футболистов бразильского клуба «Шапекоэнсе» в авиакатастрофу в Колумбии, опровергла сообщения о его смерти. Имя футболиста фигурировало и в списке выживших, опубликованном управлением гражданской авиации Колумбии.

Позже местный телеканал сообщил, что вратарь скончался в больнице. В выложенном позже списке с уточненной информацией по оставшимся в живых Данило не было.

«Мать Данило говорит, что, по последней информации, его просто перевели в более крупную больницу», – сообщил источник.

Источник: ESPN
Бразилия Шапекоэнсе
Комментарии (7)
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NapaS
1480437114
Дай Бог здоровья маме и ее сыну Данило и чтобы так оно и было, как говорится. Такая трагедия! Тяжело даже думать об этом!
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multiscan
1480438868
Будем надеятся на лучшее! Что же касается матери, то информацию надо проверять. У женщины шок, да и для матерей многие погибшие дети остаются всегда живыми. Соболезнование семьям погибших и болельщикам клуба! Как стало понятно, трагедия "Пахтакора", увы, вполне повторима.
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ASR77
1480442200
хоть живой остался! надеемся на лучшее... остальным земля пусть будет пухом... Пахтакор 2 прям как будто! , какие же чувство у тех игроков которые не полетели даже представить не могу! держитесь ребят !
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Mihailofff
1480442388
Это эпопея какая-то
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алекс88
1480449351
Да будь оно так...здоровья всем и дай бог это последний случай
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