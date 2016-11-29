Мать Данило, попавшего в авиакатастрофу, опровергла информацию о его смерти

Мать голкипера Маркоса Данило, попавшего в числе прочих футболистов бразильского клуба «Шапекоэнсе» в авиакатастрофу в Колумбии, опровергла сообщения о его смерти. Имя футболиста фигурировало и в списке выживших, опубликованном управлением гражданской авиации Колумбии.

Позже местный телеканал сообщил, что вратарь скончался в больнице. В выложенном позже списке с уточненной информацией по оставшимся в живых Данило не было.

«Мать Данило говорит, что, по последней информации, его просто перевели в более крупную больницу», – сообщил источник.