Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Азмун: «Хочу походить на Ибрагимовича, а сравнения с Месси мне не по душе»

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун подчеркнул, что устал от сравнений с лидером «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси. По словам игрока, ему гораздо ближе стиль форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

    – Выбирая между «Барселоной» и «Реалом», кто круче?

    – Для меня «Реал».

    – Вы как-то говорили, что вам надоело сравнение с Лионелем Месси.

    – Я уже сто раз говорил, что мне не нравится, когда меня называют «иранским Месси», я не играю как он, я не обхожу соперников на дриблинге, вообще не понимаю, почему нас сравнивают.

    – А с кем вы можете себя сравнить?

    – Со Златаном.

    – То есть, вы играете как он?

    – Нет, но я хочу играть как он. Не думаю, что сейчас я играю как он.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2016 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 ноября 2016, 10:18

      Не будь похож на кого-то, будь самим собой и все будет нормально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 29 ноября 2016, 21:37

      Азмун один из самых полезных и интересных легионеров Российского чемпионата.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 29 ноября 2016, 21:09

      такой же носатый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 29 ноября 2016, 20:29

      Так глядишь и зазвездится, как Ибра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 29 ноября 2016, 20:23

      Играй как Азмун и люди к тебе потянутся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 29 ноября 2016, 18:52

      Ну чтобы на Ибру быть похожим, Азмуну нужно хорошо кушать и ооочень много тренироваться :))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11