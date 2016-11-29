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    Червиченко: «В «Спартаке» после Промеса Самедов станет самым полезным футболистом в команде»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. По словам экс-главы московского клуба, 32-летний россиянин может принести много пользы новой команде. Напомним, ранее сообщалось, что сделка близка к успешному завершению.

    «Не думаю, что Самедов повторит путь Широкова в «Спартаке». Александр – это воспитанник клуба, в «Спартаке» он вырос у меня на руках. В дубле был одним из лучших. Только эпоха мракобесия, которая была после меня, заставила Самедова уйти из «Спартака». Если бы он не ушел, то одно из вторых мест обязательно превратилось бы в победу. Александр – великолепный игрок, и после Промеса он станет самым полезным футболистом в команде. И только потому, что Промес моложе», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.11.2016 16:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +178

      Sense1 29 ноября 2016, 22:53

      Молчал бы уж лучше новый футбольный "эксперт"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 ноября 2016, 20:33

      ..а после Самедова Червиченко..

      0
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 29 ноября 2016, 19:34

      Промес сдал но ещё покажет себя в трудные времена ОН БЫЛ ХОРОШ как не кто.

      0
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 29 ноября 2016, 19:33

      Червиченко полный урод мог бы и лучше написать... но.. Самедов после ухода про СПАРТАК столько вылил НЕ ДОСТОИН у нас молодёжи талантливой хватает на всю РПФЛ лучше надо молодых обстреливать пусть жгут за родной и любимый всеми наш лучший СПАРТАК МОСКВА!!!!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 29 ноября 2016, 19:30

      Так и представил Самедова на руках у Толстого !

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 29 ноября 2016, 19:11

      Пусть на Родине, у себя в Ростове, лучше советы даёт, там они нужней.

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 29 ноября 2016, 18:41

      у червяка на руках спартак развалился,и мракобесие при червяке началось,так чего же лепит этот непохмелёный толстяк

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > Каратель 29 ноября 2016, 18:44

      да ему больше заняться не чем.только тупые коменты даёт

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 29 ноября 2016, 18:15

      Провидец нашелся......

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      Рейтинг: +5926

      Павелий 29 ноября 2016, 18:07

      Я думаю, что это реально подстраховка, если Антоха уйдёт. А если не уйдёт, то подстраховка под Фернандо, которого может заменить Зобнин, часто играющий сейчас на фланге.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 ноября 2016, 17:33

      Жаль что Червь был, есть и будет бесполезен для Спартака

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