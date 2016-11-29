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    «Галатасарай» намерен приобрести у «Спартака» Боккетти за 2 миллиона

    «Галатасарай» не оставляет попыток приобрести защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти. Как утверждает Fotospor, турецкий клуб планирует купить 29-летнего футболиста у красно-белых в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит итальянцу контракт с понижением оклада.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Боккетти провел 11 матчей, забив один гол. Рыночная стоимость игрока составляет 5 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 11:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 29 ноября 2016, 18:01

      зачем продавать, вы его даром отдайте. кто вместо него играть в обороне будет

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 ноября 2016, 15:42

      Чупа-чупса сосните! Бокетти никуда не уйдёт...

      0
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      Рейтинг: +57

      витёчек 29 ноября 2016, 14:13

      если так будет,то это полный маразм.за буратино самедова предлагать 5,а за классного защитника 2,не говоря уже за селехова

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 29 ноября 2016, 14:04

      Кетчупа им на лицо а не бокетти

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 ноября 2016, 13:33

      Туркам пора перестать насваи закидывать...

      0
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 29 ноября 2016, 13:08

      Если клуб не подпишет новый контракт с Боккетти и игрок уйдет, это будет не просто величайшая тупость, а уже сознательный саботаж уверенного движения Спартака к столь долгожданной победе в Чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 29 ноября 2016, 13:05

      Агенты вбрасывают, не иначе. Переговоры уже стартовали, продавливают.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 29 ноября 2016, 12:42

      Агаааа...ещё бы 2млн рублей предложили бы...нужен игрок....выкладывайте 8-10млн$ тогда и поговорим

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 29 ноября 2016, 12:23

      за 3

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 29 ноября 2016, 12:16

      Считаю, Бокетти нам сейчас нужнее, чем 2 миллиона.

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