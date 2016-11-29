«Галатасарай» намерен приобрести у «Спартака» Боккетти за 2 миллиона

«Галатасарай» не оставляет попыток приобрести защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти. Как утверждает Fotospor, турецкий клуб планирует купить 29-летнего футболиста у красно-белых в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит итальянцу контракт с понижением оклада.

В нынешнем сезоне чемпионата России Боккетти провел 11 матчей, забив один гол. Рыночная стоимость игрока составляет 5 миллионов.