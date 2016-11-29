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    «Крылья Советов» не хотят лишать болельщиков матча со «Спартаком»

    Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури озвучил позицию клуба по вопросу переноса матча со 16-го тура РФПЛ «Спартаком» с 1 декабря на более поздний срок.

    «Клуб в этом вопросе будет действовать в соответствии регламента проведения турнира. Сейчас трудно давать прогнозы погоды на 1 декабря. В день матча решение о проведении игры будут принимать соответствующие лица. Мы не можем лишать возможности наших болельщиков увидеть «Спартак» в нынешнем его состоянии. Сейчас работники стадиона предпринимают титанические усилия, чтобы привести газон в соответствующее состояние. Думаю, газон в день матча будет в надлежащем состоянии, если только не ударят морозы в минус 30 градусов», – заявил Циклаури.

    Источник: Спорт FM

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    29.11.2016 01:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 ноября 2016, 01:23

      Справедливо.

      -1
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      Рейтинг: +837

      eleng > cska-62 29 ноября 2016, 03:42

      А где про Слуцкого?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > eleng 29 ноября 2016, 05:31

      А он уже в "Крыльях"... Счастье то какое, а я не знал!!!

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