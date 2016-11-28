Мевля: «Только Месси и Азмун укладывали Боатенга на газон»

Защитник «Ростова» Миха Мевля высказался о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). Также футболист высоко оценил гол форварда дончан Сердара Азмуна в ворота немцев.

«Сеcар Навас шутил, что в Испании все говорят о голе Азмуна. Там ведь перед голом Сердар на замахе уложил на газон Джерома Боатенга. Так делали только Месси и Азмун. За два дня до матча я получил небольшое повреждение. Пришлось провести несколько восстановительных занятий, чтобы сыграть. Не хотел бы об этом говорить подробно. Кто из трех центральных защитников отвечал за опеку Левандовски? Когда как. Иногда он играл правее или левее. Когда поляк был рядом, то я брал его на себя. Так же с Мюллером, который вышел на последние 15 минут», – сказал Мевля.