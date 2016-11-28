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  • Орлов: «Драка Дзюбы и Лодыгина? Журналистам не стоит раздувать скандал на пустом месте»

Орлов: «Драка Дзюбы и Лодыгина? Журналистам не стоит раздувать скандал на пустом месте»

28 ноября 2016, 17:54
17

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о драке в раздевалке между игроками «Зенита» – нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным – после проигранного матча 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). Также он осудил 28-летнего форварда за жест, показанный в концовке встречи после второго пропущенного гола.

– Видели жест Дзюбы в конце матча? Допускаете, что он адресован Лодыгину?

– Во-первых, футбольная команда – не пансионат благородных девиц. Я играл 10 лет. Стычки бывали и со своими, и с чужими. Это же борьба, спорт, эмоции.

– Значит, понимаете эмоции Дзюбы?

– Такой жест недопустим. Ты же понимаешь, что тебя показывают по телевидению. На Дзюбу смотрят женщины, дети, взрослые люди. Тебе должно быть стыдно. Потом, правда, Артем сказал, что никакой драки не было в раздевалке.

– У вас другие данные?

– Нет. Меня там не было. Как я могу утверждать? Просто меня удивляют нынешние журналисты. Один источник сообщил о драке Дзюбы с Лодыгиным. А год назад один источник написал, что Анюков подрался с Лодыгиным.

– Неправда?

– Ребята, я сам был на том матче. Анюкова с поля забрали на допинг-контроль. Какая драка в раздевалке? А один уж очень известный источник это написал. Я знаю, кто это сделал… Как я уже сказал, футбольная команда – не институт благородных девиц. Только журналисты не должны раздувать скандалы на пустом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Лодыгин Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Клим Чугункин.
1480345105
Попетушились по Питерски,главное,что бы не залетели.
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talgatnurzhanov2006
1480345252
такой кайф когда матч с зенитом не комментирует "Птицын".
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dr.Dexter
1480345647
а Орлов сам не журналист ?
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Алекс_987
1480345981
А Лодыгин-то оказывается драчун)
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Андрей Ермошин
1480347368
Вот они в очередной раз и показали свое "гнилое нутришко" - нет, чтобы поддержать в трудную минуту друга, сразу по "фейсу". Зенька, одним словом.
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батог
1480349264
Когда Дзюба был в Спартаке, Спартаку охренительно не везло.И в аренду ссылали и на скамейке парили, наконец сплавили в Зенит!!!
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батог
1480349473
А с другой стороны, если бы не Орлов, я бы и не узнал о драке.
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АЛЕКС 58
1480354704
Ему на кладбище давно прогулы ставят!!!
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azar80
1480379458
Дзюба себя мега звездой чувствует, но мальчонка не понимает, что с такой реализацией он не звезда а задница
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Cuervo
1480389379
Эменике в свое время за"жест" наказали дисквалификацией,так что и Дзюбу надо тоже наказать))
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