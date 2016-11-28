Орлов: «Драка Дзюбы и Лодыгина? Журналистам не стоит раздувать скандал на пустом месте»

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о драке в раздевалке между игроками «Зенита» – нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным – после проигранного матча 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). Также он осудил 28-летнего форварда за жест, показанный в концовке встречи после второго пропущенного гола.

– Видели жест Дзюбы в конце матча? Допускаете, что он адресован Лодыгину?

– Во-первых, футбольная команда – не пансионат благородных девиц. Я играл 10 лет. Стычки бывали и со своими, и с чужими. Это же борьба, спорт, эмоции.

– Значит, понимаете эмоции Дзюбы?

– Такой жест недопустим. Ты же понимаешь, что тебя показывают по телевидению. На Дзюбу смотрят женщины, дети, взрослые люди. Тебе должно быть стыдно. Потом, правда, Артем сказал, что никакой драки не было в раздевалке.

– У вас другие данные?

– Нет. Меня там не было. Как я могу утверждать? Просто меня удивляют нынешние журналисты. Один источник сообщил о драке Дзюбы с Лодыгиным. А год назад один источник написал, что Анюков подрался с Лодыгиным.

– Неправда?

– Ребята, я сам был на том матче. Анюкова с поля забрали на допинг-контроль. Какая драка в раздевалке? А один уж очень известный источник это написал. Я знаю, кто это сделал… Как я уже сказал, футбольная команда – не институт благородных девиц. Только журналисты не должны раздувать скандалы на пустом месте.