«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграют на день позже

«Краснодар» проведет свой поединок 17-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» на один день позже ранее запланированной даты – вместо четвертого декабря встреча состоится пятого числа.

«По просьбе футбольного клуба «Краснодар» в соответствии с п. 6.3 и 6.4 регламента чемпионата России, матч 17-го тура «Краснодар» – «Крылья Советов» перенесен с четвертого декабря на пятое декабря. Начало матча – в 19:00 по московскому времени», – говорится в официальном сообщении.

По прошествии 15-ти туров «быки» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, имея 27 очков в активе. Самарская команда с 11-ю баллами идет на 13-м месте.