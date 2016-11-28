Хомуха: «Безусловно, Головин сейчас – лучший молодой игрок России»

Бывший хавбек ЦСКА и тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха уверен, что полузащитник армейцев Александр Головин по праву стал лауреатом премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту года в России. По мнению специалиста, 20-летний игрок полностью оправдывает это звание.

– Без всяких сомнений Головин на сегодняшний день лучший молодой футболист России. Да, у него есть конкуренты, но не один из них не прогрессировал в 2016 году так, как он.

– Чем можно объяснить его прогресс в этом году?

– Это доверие тренера. Отметил бы очень профессиональное отношение к делу, да и парень он серьезный. Понимает, что свою состоятельность нужно доказывать в каждом матче, что он с успехом и делает.

– Могут ли появиться факторы, которые будут мешать развиваться?

– Пока он играет в ЦСКА, таких проблем у него точно не будет.

– Видите его в сборной России?

– Да, на него и стоит делать ставку в центральной зоне. На позиции инсайда в сборной он выглядит достойно.