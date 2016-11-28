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    «Краснодар» обратился в КДК по поводу действий Гарсии

    «Краснодар» обратился в КДК РФС с письмом, в котором попросил рассмотреть эпизод встречи 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1). На 80-й минуте матча хавбек сине-бело-голубых Хави Гарсия в борьбе ударил локтем в лицо полузащитника «быков» Юрия Газинского, который после этого в течение нескольких минут находился без сознания. Кроме того, игрок «горожан» получил перелом носа в результате данного инцидента.

    «Мы направили письмо в КДК», – сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 15:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 28 ноября 2016, 17:54

      Хамское отношение - хамского клуба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 28 ноября 2016, 16:37

      не будьте фантазерами... максимум что будет это погладят по головке и скажут больше так не делай.

      -2
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 28 ноября 2016, 16:11

      да за сломанный нос минимум три игры на скамейку усадить

      4
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