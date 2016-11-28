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    Уткин: «Драка Лодыгина с Кержом? Один не попал, но другой все равно пропустил»

    Бывший футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Василий Уткин заявил, что не верит в драку между игроками «Зенита» Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным.

    «Не могло быть никакой драки в Зените, вы че. Чтоб Артем Дзюба – и подрался? Не верю! (С) Тут, простите, яйца нужны, тут длинного языка мало», – написал Уткин в Twitter.

    Напомним, что сразу после завершения матча 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Зенит» (1:2) появилась информация о драке между Дзюбой и Лодыгиным в раздевалке команды.

    Источник: Twitter

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    28.11.2016 11:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1191

      ttter 28 ноября 2016, 20:19

      Вася топит))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 28 ноября 2016, 18:05

      Как же всех запарил этот Уткин)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 ноября 2016, 17:30

      А при чем здесь Керж?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 28 ноября 2016, 17:23

      Круговорот дерьма в природе...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7740

      mihail200606 28 ноября 2016, 16:38

      Насчет кержа и лодыгина сильно)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 28 ноября 2016, 16:13

      как меня бесит Уткин !!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 28 ноября 2016, 14:48

      Вышел Вася на крыльцо , почесал своё яйцо....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > zenitforever2015 28 ноября 2016, 18:59

      ...оторвал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 28 ноября 2016, 14:22

      " Один не попал, но другой все равно пропустил." ахх-хааа-хаааа толсто троллит )))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 28 ноября 2016, 14:10

      жжет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 28 ноября 2016, 13:36

      Вася скоро договорится и сам в табло получит ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > alp 28 ноября 2016, 13:52

      По ходу правда договорится)

      2
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