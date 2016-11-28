Жоаозиньо: «Краснодар» воспользовался своими шансами»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после матча с «Зенитом» отметил те немногочисленные моменты своей команды, которые все же позволили одержать победу в концовке встречи.

«Наша команда не сдавалась, верила до конца в победу даже после первого пропущенного гола. Мы хорошо контролировали мяч и в первом, и во втором тайме. Возможно, у нас не было много моментов, но мы воспользовались теми шансами, которые были.

Команда немножко устала, сейчас это чувствуется. У нас впереди еще три матча. Думаю, наша команда готова к этим играм и выложится по полной», – сказал Жоаозиньо.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Зенит» закончился со счетом 2:1.