В «Зените» опровергли информацию о драке Дзюбы с Лодыгиным

Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию о драке после окончания матча с «Краснодаром» в раздевалке гостей между нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным.

«Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания. Подобные вбросы уже случались. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было и быть не могло», – сказал Циммерман.

Напомним, матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Зенит» закончился со счетом 2:1.