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    В «Зените» опровергли информацию о драке Дзюбы с Лодыгиным

    Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию о драке после окончания матча с «Краснодаром» в раздевалке гостей между нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным.

    «Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания. Подобные вбросы уже случались. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было и быть не могло», – сказал Циммерман.

    Напомним, матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Зенит» закончился со счетом 2:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 06:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 ноября 2016, 13:30

      Косметичками подрались.

      0
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 28 ноября 2016, 11:32

      имея в составе Кержакова, ставить дырявого Ладигина. Кержаков ,Беленов и Селихов=ЛУЧЩИЕ В ПРИМЬЕР ЛИГЕ

      -1
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      Рейтинг: +175

      Freux 28 ноября 2016, 10:47

      Хоть и было дело,не не кто не будет об этом говорить сейчас,когда нибудь дзюба напишет об этом в своей книге)))

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 28 ноября 2016, 10:23

      скорее всего обложили друг друга херами и все.... а журналюги сообщили о перестрелке из атомных гранатометов. Мистер сам должен построить команду, и каждому лично пробить в щщи. Кроме Саши Кержакова. Саша тоже должен всем пробить в щщи

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 28 ноября 2016, 10:13

      То, что Дзюба что-то показывал после гола неизвестно кому, не говорит о том что была драка. Журналюги все выдумали.

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 28 ноября 2016, 10:10

      Это конечно полный абзац, так отдать игру еще умудриться нужно....

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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 28 ноября 2016, 09:36

      я так понимаю вратарей больше нет на всем белом свете других???

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      Рейтинг: +26

      DjZinc 28 ноября 2016, 09:22

      Конечно Опровергли... Нет Видео - Нет драки :-)

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      Рейтинг: +51

      TonicIG 28 ноября 2016, 09:13

      ну подрались мужики, эка невидаль

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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 28 ноября 2016, 09:08

      Ну и ладно, ну и подрались,
      Мужиками наверно остались.
      Так проиграть, конечно обидно,
      Ну не знаю: стыдно им иль не стыдно.
      Факт лишь в том,
      Что мы 6 очков ведём.
      Далеко ещё до июня.
      Я на всякий три раза сплюну.

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