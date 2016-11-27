Скрипченко: «Попросил игроков «Крыльев» не обращать внимание на погоду»

Главный тренер в «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал результат матча 15-го тура Премьер-лиги против «Томи» (3:0). Поединок прошел при сложных погодных условиях. На протяжении всей игры в Самаре шел снег.

«Заслуженная победа сегодня. Непростые погодные условия, но они одинаковые для обеих команд. Я просил парней не обращать внимание ни на погоду, ни на проблемы у соперника, о которых мы знаем из прессы. Мы прониклись духом победителя – играли на победу и заслужили еe. Количество созданных нами моментов и голов позволяет понять, что мы заслужили победу. Было немного тревожно, и в перерыве я просил дожать и забить второй гол, чтобы было легче играть. Хоть соперник и был в меньшинстве, но в таких ситуациях, особенно в такую погоду, часто командам удается переломить ситуацию», – заявил Скрипченко.