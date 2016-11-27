Азмун и Обертан сыграют с первых минут поединка «Ростов» – «Анжи»

«Ростов» и «Анжи» огласили стартовые составы на матч 15-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Ростов»: Джанаев, Калачев, Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Гуйе, Терентьев, Киреев, Байрамян, Думбия, Григорьев, Препелицэ, Эзатолахи, Бухаров.

«Анжи»: Беленов, Гаджибеков, Ямбере, Шандао, Мусалов, Гасанов, Маевский, Эбесилио, Яковлев, Иличевич, Обертан.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Тигиев, Щербак, Георгиевский, Амаду, Бериша, Газимагомедов, Будковский, Боли.