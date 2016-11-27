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    Азмун и Обертан сыграют с первых минут поединка «Ростов» – «Анжи»

    «Ростов» и «Анжи» огласили стартовые составы на матч 15-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Ростов»: Джанаев, Калачев, Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Медведев, Комиссаров, Гуйе, Терентьев, Киреев, Байрамян, Думбия, Григорьев, Препелицэ, Эзатолахи, Бухаров.

    «Анжи»: Беленов, Гаджибеков, Ямбере, Шандао, Мусалов, Гасанов, Маевский, Эбесилио, Яковлев, Иличевич, Обертан.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Тигиев, Щербак, Георгиевский, Амаду, Бериша, Газимагомедов, Будковский, Боли.

    Источник: РПЛ

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    27.11.2016 15:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 27 ноября 2016, 16:53

      Надеюсь Анжи выиграет:)

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 27 ноября 2016, 16:25

      анжи вперед

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 27 ноября 2016, 16:21

      ждем победы ростова

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 ноября 2016, 16:02

      Удачи Ростову! Состав самый оптимальный!

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