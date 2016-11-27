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  • Будогосский: «Мы не можем закрыть «Тереку» рот и запретить выражать свою позицию»

Будогосский: «Мы не можем закрыть «Тереку» рот и запретить выражать свою позицию»

27 ноября 2016, 13:25
48

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказал мнение о критике руководства «Терека» в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча со «Спартаком» (0:1). Напомним, ранее президент грозненского клуба Магомед Даудов дал понять, что работа судьи в этой встрече носила заказной характер.

«Я воспринимаю это как некую данность, право клуба выступать. Мы же не можем закрыть «Тереку» рот и запретить выражать свою позицию. Мы сейчас живем во время разнузданной демократии.

У нас нет такой регламентной нормы, чтобы запрещать клубам что-то выражать, это же не оскорбление, это выражение некоего мнения. У них есть свое мнение, у нас есть свое. Для того, чтобы говорить об этом (заказном характере работы судьи), надо иметь конкретные факты. Я был на игре, и у меня не возникло никаких вопросов по поводу того, что судья допустил ошибки принципиального характера, я не отметил ошибки, которые могли бы повлиять на ход матча, а недочеты есть у любого судьи в каждом матче», – отметил Будогосский.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (48)
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Lenin26
1480243518
Очки значит одевай на матч,а если серьёзно посмотри повторы,а потом рот открывай что бы утверждать что всё норм,есть ситуации когда судья не видит нарушения потому что был повёрнут спиной или был далеко,на крайняк игроки закрыли обзор,но когда в 2-3 м от него, нагло нарушают правила и он молчит то это заставляет задуматься,да и вообще после инцидента в игре с зенитом судьи тащят Спартак!!!
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subbotaspartak
1480244529
А говорят кавказцы не плачут, Или слёзы под буркой прячут?
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Freux
1480245112
Это не мнение,это обвинение в подкупе судьи,пусть представят доказательства.Если их нет,то пусть извиняются.Мнение у нас простых смертных,а Даудов официальное лицо клуба⚽⚪
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BarStep
1480245314
Лукавит господин. Кутепов: 10-я мин вместо красной получает желтую - пожалел, испугался так рано удалять?; 23-я мин вместо чистой желтой не получает ни чего - пожалел, испугался так рано удалять?..., или... не профессионализм?, или...?. А говоришь - не повлияло...
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oyabun
1480245798
Людей развращенных непрерывными халявными вливаниями ничем не заработанных денег, очень трудно, да и бесполезно пробовать заткнуть. Они приучены государством к тому что всё им должно доставаться бесплатно и легко. В том числе и в спорте.
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DISHNO
1480249874
Я бы посмотрел,как бы вы тут визжали если бы эти фолы делались против вас,и это безразличие судьи было проявлено в вашу сторону!Вы бы на всю страну воняли бы "Кадыров купил судью " итд итп.
Признать ошибки -это мужество,чего нет у вас!
Судья несколько раз проигнорировал фолы на Балае не говоря о других,он вам вчера все позволял муддак!
Не скрываю свою антипатию к вашему клубу,чисто из за таких как вы,90% все одинаковые!
Помимо Кавказких клубов,Уважаю,нравится ЦСКА,Оренбург,Краснодар,болею в Еврокубках за Зенит но за вас никогда!!!
Вам пох я знаю,так и мне пох,что бы знали!
Далеко все равно не уйдёте,скоро приземлитесь!
Чем выше,тем больнее падать ))
Удачи всем адекватным !
Высказался и ушёл,а дальше пох...
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SnoopiDu
1480250332
Как я уже говорил Отсудил НОРМАЛЬНО! планку фолов поднял на уровне АПЛ подчеркиваю АПЛ(даже Шмурнов сказал что такое судейство эталонное и в Англии так судят) и то, что кто то хотел падать при любом контакте - это проблемы самих футболистов, второе Терек окстись!!! Балаю надо было прямую красную показывать когда он как раз после фола на нем, вскачил и побежал устраивать самосуд по средствам прыжка сзади прямыми ногами в Зобнина, психи там аж зашкаливали, даже коментаторы сказали красная!так что уж кому но не вам плакатся. Второе с якобы красной карточкой Кутепову.ТАМ КОМБАРОВ НАБЕГАЛ СВЕРХУ!!!! Кутепов не был последним защитником он был на одной линии с Комбаровым только Комбаров был сверху и еще поспорте со мной, что он в скорости на 10 минуте матча уступил бы Балаю! Комбар наперерез Балаю выбегал, так, что красная карточка по правилам не была дана!!!
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mik1954
1480251942
За исключением фола Кутепова, который тянул на красную и фола на Балае не зафиксированном Мешковым особо ничего не было, однако не лишне будет вспомнить игру мяса в Петербурге, где из за одного не назначенного штрафного в 40 метрах от ворот вой стоял целый месяц... Очень мясо хочет в чемпионы и судить их строго нельзя, обижаются...
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super.zenitchik
1480253332
После прихода к власти Будогосского, судьи вообще бояться перестали.
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nik55
1480253589
Спартак для всех как красное для быка--слетаются все успокойтесь все равно Спартак станет чемпионом
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