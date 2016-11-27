Будогосский: «Мы не можем закрыть «Тереку» рот и запретить выражать свою позицию»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказал мнение о критике руководства «Терека» в адрес арбитра Виталия Мешкова после матча со «Спартаком» (0:1). Напомним, ранее президент грозненского клуба Магомед Даудов дал понять, что работа судьи в этой встрече носила заказной характер.

«Я воспринимаю это как некую данность, право клуба выступать. Мы же не можем закрыть «Тереку» рот и запретить выражать свою позицию. Мы сейчас живем во время разнузданной демократии.

У нас нет такой регламентной нормы, чтобы запрещать клубам что-то выражать, это же не оскорбление, это выражение некоего мнения. У них есть свое мнение, у нас есть свое. Для того, чтобы говорить об этом (заказном характере работы судьи), надо иметь конкретные факты. Я был на игре, и у меня не возникло никаких вопросов по поводу того, что судья допустил ошибки принципиального характера, я не отметил ошибки, которые могли бы повлиять на ход матча, а недочеты есть у любого судьи в каждом матче», – отметил Будогосский.