«Арсенал» будет готовиться к матчу 16-го тура РФПЛ с «Рубином» в Казани

Тульский «Арсенал» будет готовиться к матчу с «Рубином» в Казани. Напомним, что встреча пройдет 30 ноября в рамках 16-го тура РФПЛ.

«26 ноября после игры в Перми с «Амкаром» команда Сергея Кирьякова совершила перелет в столицу Татарстана. К сожалению, в данный момент в Туле нет условий для подготовки. Руководство ПФК «Арсенал» провело сложные переговоры с руководством ФК «Рубин», в результате чего была достигнута договоренность о проведении двух тренировок на поле Центрального стадиона Казани.

ПФК «Арсенал» выражает благодарность ФК «Рубин» за конструктивную позицию», — сообщили в «Арсенале».