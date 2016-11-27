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    Даудов: «Терек» провел одну из лучших игр, хотя судья «красиво» сделал свою работу»

    Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал результат матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). По его мнению, исход встречи не соответствует происходившему на поле.

    «Итоговый счет матча между «Тереком» и «Спартаком» не отражает сути происходившего на поле. На протяжении всего матча «Терек» владел преимуществом и провел одну из лучших игр в сезоне, несмотря на то, что судья «красиво» сделал свою работу.

    В глазах коллектива клуба и болельщиков «Терек» сегодня победил. Именно такие матчи в исполнении родной команды нравятся болельщикам, когда футболисты проявляют характер и никто не отбывает номер на поле. Сегодня на поле была команда.

    За самоотверженную игру они заслуживают добрых слов и поощрения. Руководством клуба принято решение премировать команду, как за выигрышный матч. Молодцы, ребята!» – сказал Даудов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    27.11.2016 01:55
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +11358

      alp 27 ноября 2016, 18:34

      спартаковские тут ниже сопли пузырями надувают, дескать, перевести в женскую лигу ))) медали им раздать ))) околофутбол )))) забыли, как после Зенита стонали на всю страну о судействе ? ))))

      0
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      Рейтинг: +2285

      kvm 27 ноября 2016, 14:15

      пусть ещё медали чемпионов им сделает и раздаст с премией

      0
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 27 ноября 2016, 13:38

      ТЭРЭГ НАДО ПЕРЕВЕСТИ В ЖЕНСКУЮ ЛИГУ!

      1
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      Рейтинг: +47

      realitys 27 ноября 2016, 13:10

      Поражает непрофессиональная оценка матча околофутбольных людей, которую пытаются преподнести как официальную. Просто тогда выскажу свои мысли, которые на истину не претендуют. Команды показали грамотный и мужской футбол с чётким планом на игру. Спартак забил нетипичный для себя гол без какой-либо помощи, кроме фарта. Судейских ошибок и предвзятостей не было, а планка борьбы была высока. Грозненцы весь матч грызли ногти от беспощности своих действий во время матча, что негативно сказалось на их психологии и после поражения. Тереку не хватило просто умения, т.к. фарта было предостаточно. Ну не позволит Спартак закатиться мячу в ворота от дуновения. Да и если судья не взял мзду от тебя, то это вовсе не означает что он благосклонен к другому. Вот так.

      6
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      Рейтинг: +23

      Слава Футболу 27 ноября 2016, 12:48

      Кавказцы достойно принимают и победы, и поражения. Для меня удивительно, что уважаемый Магомед Даудов пытается искать причины поражения в судействе. Это ошибка. "Спартак" по-мужски бился за победу и вполне её заслужил

      2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 27 ноября 2016, 12:33

      Смотрел матч, что судья сделал не так?

      2
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      Рейтинг: +22

      SportsMaNs > OldenVad 27 ноября 2016, 12:38

      он сбрил бороду и не помолился во время

      2
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      Рейтинг: +22

      SportsMaNs 27 ноября 2016, 12:09

      Гнилая команда тер-ек опять ноет? пусть вспомнят свой матч с Рубином и закроют свою поганые рты своей же поганой бородой. Иуды

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 27 ноября 2016, 11:25

      С чего вы взяли что если вы играете дома вы должны постоянно выигрывать?На матче присутствовал глава департамента судейства и судья отсудил по правилам,молодец что не поплыл!!!А суть на поле не всегда отражается на табло!

      6
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > BANNIKOV1970 27 ноября 2016, 11:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это вы бабушкам на улице расскажите как он хорошо отсудил,после неприятного инциденты в игре против Зенита, судьи вас тащят в каждом туре, и это настолько явно что даже болелы Спартака это признают.

      -9
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      Рейтинг: +5873

      maygli 27 ноября 2016, 11:09

      Вот только не расплачься ещё. Игр в футболе, когда одна команда доминирует, а выигрывает другая сколько угодно. Вот хоть взять игру Барселона - Рубин. И судья здесь не причём. Вы ещё медали игрокам раздайте за победу в чемпионате. ;-)))

      4
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      Рейтинг: +201

      ajoq 27 ноября 2016, 11:02

      Преимуществом может и владел, только вот голевых моментов почти не было, а без них матчи не выигрывают

      3
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