Раньери: «Мы боремся за выживание»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча 13-го тура АПЛ против «Мидлсбро» (2:2).

«Мы боремся за выживание. Мы, возможно, устали, но характер и дух команды, к счастью, хороши. Мы знали, что матч будет тяжелым. Отыграться дважды – это нелегко.

Было сложно удивить «Мидлсбро», который показал хороший футбол и забил два гола. В результате мы продемонстрировали хорошее выступление. Думаю, ничья – это хорошо для нас.

Было важно не допустить третьего поражения в АПЛ. Чувствую, нам придется бороться до самого конца сезона», – сказал Раньери.