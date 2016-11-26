Вернблум может получить до четырех матчей дисквалификации за удар Санчеса в игре с «Рубином»

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум может быть дисквалифицирован на срок до четырех матчей в случае, если КДК РФС рассмотрит эпизод, случившийся в поединке 15-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0). Инцидент произошел на 23-й минуте игры: швед в борьбе ударил локтем в лицо защитника Серхио Санчеса. При этом неправомерное действие футболиста армейцев осталось незамеченным со стороны главного судьи Александра Егорова.

В соответствии с регламентом, КДК имеет право «по своей инициативе возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников».

Если дело все-таки будет открыто, Вернблуму светит наказание в соответствии со статьей 94 «Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча», в третьем пункте которой сказано:

«Агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей».