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    Балай рассчитывает стать лучшим бомбардиром РФПЛ

    Нападающий «Терека» Беким Балай перед началом поединка 15-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:0, первый тайм) отметил, что рассчитывает закончить нынешний сезон во главе гонки бомбардиров. На данный момент в активе 25-летнего албанца восемь забитых мячей, и он идет вторым после форварда «Краснодара» Федора Смолова, забившего на один гол больше.

    «Я надеюсь, что сохраню за собой лидирующую позицию до конца чемпионата. Что я чувствую? Я – нападающий, это моя обязанность. Думаю, забью еще несколько мячей и останусь лидером в споре бомбардиров.

    Ставлю ли я задачу стать лучшим бомбардиром? Это происходит само собой. Каждый нападающий хочет забить как можно больше голов», – подчеркнул Балай в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2285

      kvm 26 ноября 2016, 20:18

      БАЛАЛАЙКИН

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 ноября 2016, 20:00

      тебя грохнут еггилловские братки...

      0
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