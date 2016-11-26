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    Ролан Гусев: «Как ни крути, полноценной замены Еременко не видно»

    Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев поделился впечатлениями от встречи красно-синих с «Рубином» (0:0) в рамках 15-го тура РФПЛ. По его словам, итог матча можно назвать справедливым.

    «Ничейная игра – результат закономерен. ЦСКА, думаю, не хватило свежести и легкости после Лиги чемпионов. Кроме того, как ни крути, полноценной замены Еременко не видно. Да и Дзагоев не до конца здоров, не может играть весь матч.

    Чалов понравился, оставил приятное впечатление. Молодой, старается. Но нужно понимать, что главное для нападающего – голы. Думаю, со временем они к нему придут. Нужно еще подождать.

    Траоре? Уже даже как-то сложно его обсуждать. Наверное, он просто не подходит под стиль ЦСКА, под игровую философию команды. У армейцев же никогда прежде не было таких форвардов. При этом в другой команде, считаю, он смог бы заиграть», – сказал Гусев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 ноября 2016, 18:14

      Пока да ,пусть наигрывают.Теперь то с ерёмой всё понятно.

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