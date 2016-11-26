Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грасия: «Рубин» как мог выиграть, так и проиграть игру с ЦСКА, поэтому в общем командой я доволен»

Грасия: «Рубин» как мог выиграть, так и проиграть игру с ЦСКА, поэтому в общем командой я доволен»

26 ноября 2016, 16:30

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал безголевую ничью в поединке 15-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).

– Считаю, что команда провела хороший матч, показала цельную игру. Сегодня нам пришлось много работать в обороне. В первом тайме мы больше оборонялись, но во втором обе команды прибавили в атакующих действиях. Если бы во втором тайме фортуна повернулась в нашу сторону, мы могли выиграть. Но могли и проиграть. Поэтому я все равно доволен своей командой.

– Почему до 85-й минуты вы сделали только одну замену?

– Замены делаются, чтобы улучшить игру. Я был доволен действиями команды. Но замены были. В частности, потеряли Рубена Рочину, были сложности на фланге. Девича попросили пойти в атаку. Выход Бауэра был тактическим. Я не хотел ничего форсировать.

– Можете сравнить этот стадион с теми, на которых приходилось играть в Испании?

– Мне приходилось играть в Москве в качестве футболиста, когда играл за «Реал Сосьедад». Могу отметить высокий уровень стадиона и сказать, что он соответствует высоким европейским стандартам.

– Как вам качество газона?

– Не решусь взять на себя ответственность и говорить что-то о поле. Я новый человек в России. Здесь сложные климатические условия. Я не должен оценивать состояние газона.

– После 70-й минуты вы дали установку играть на удержание счета?

– Именно во втором тайме игра раскрылась, счет мог измениться. Поэтому не соглашусь, что мы собирались удерживать счет.

– В команде много испаноязычных игроков. Санчес сегодня не совсем понял слова Рыжикова Есть проблемы с коммуникацией?

– Я считаю, что настрой на понимание друг друга в нашей команде есть. Несмотря на то что игроки разговаривают на разных языках, – приводит слова Грасии корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Грасия Хави
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
1
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
3
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
15
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Все новости
Все новости
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
13
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+