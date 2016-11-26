Бышовец: «Локомотив» победит «Урал», другого результата не жду»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказал свое мнение насчет предстоящего поединка 15-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Уралом». По словам специалиста, он верит в победу подопечных Юрия Семина. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«У «Локомотива» сейчас наблюдается небольшой игровой кризис. Но железнодорожники могут показывать намного лучший результат, чем есть сейчас, тем более что средства и уровень игроков это позволяют. К тому же «Урал» сейчас перестраивается под игру нового главного тренера Александра Тарханова, и иного результата, кроме победы «Локомотива» с разницей в один-два мяча в сегодняшнем матче, я не жду.

Обстановка вокруг столичной команды требует того, чтобы коллектив Семина показал максимум своих возможностей в матче с «Уралом». Положительный исход встречи поможет железнодорожникам поправить дела не только в турнирной таблице первенства, но и набраться уверенности для преодоления возникших проблем», – сказал Бышовец.