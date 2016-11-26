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    Миланов: «Рубин» играет слаженно, нам будет тяжело в матче с ними»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов ожидает упорного противостояния в матче с «Рубином» в 15-м туре РФПЛ. Болгарский легионер заявил, что просматривает достаточно много игр российского первенства.

    «Я слежу за российским первенством, смотрю много матчей, поэтому знаю, как у «Рубина» обстоят дела. Клуб пригласил нового тренера, сменил чуть не 50 процентов игроков, совершил много трансферов. Казанцы действительно начинали сезон очень плохо, но у них есть классные футболисты, которые постепенно выправляют ситуацию. Они уже сыгрались и сейчас действуют более слаженно, нам будет с этой командой тяжело», – заявил Миланов.

    Матч между ЦСКА и «Рубином» состоится 26 ноября, встреча начнется в 14:00 по московскому времени. За игрой можно будет следить по онлайн-трансляции на «Бомбардире».

    Источник: Twitter

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    26.11.2016 10:52
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