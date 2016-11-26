Брызгалов: «Буду рад, если вдруг забью «Спартаку»

Защитник «Терека» Сергей Брызгалов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 15-м туре РФПЛ. Футболист отметил, что бы бы рад забить своей бывшей команде.

«В команде все понимают, что «Спартак» – это серьезный раздражитель! Мы должны выйти на поле и показать свой максимум, сыграть на пределе возможностей. В таких матчах на первое место выходит характер и огромное желание победить. Важно не терять концентрацию на протяжении всей игры. Цена ошибки довольно велика.

Я игрок оборонительного плана, и в игре мне представляется мало шансов для того, чтобы отличиться. Но если вдруг забью, буду рад», – заявил Брызгалов.