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    Грозный: «Депай может выиграть со «Спартаком» золотые медали, а потом вернуться в Англию»

    Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о желании красно-белых приобрести у «Манчестер Юнайтед» нападающего Мемфиса Депая. Рыночная стоимость голландца оценивается в 25 миллионов евро.

    «Такой сценарий отбрасывать нельзя ни в коем случае. В Манчестере парень сейчас не проходит в состав. Так почему бы на время не перейти в российский топ-клуб, который борется за чемпионство? Допускаю, что Депай поиграет в «Спартаке» в аренде, поможет взять золотые медали и уедет назад», – заявил Грозный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 07:31
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +196

      Deadlord 26 ноября 2016, 22:31

      Пускай переходит.Потом сможет всем в Англии говорить:''Где твоя медаль РФПЛ?"

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 26 ноября 2016, 18:24

      я то думал Иван Грозный ожил)

      0
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 26 ноября 2016, 12:25

      Было бы интересно посмотреть на связку с Промесом и Зе Луишем,если Каррера решится играть в два форварда,разгонять атаки эта троица быстро могла бы.Всё же мне представляется вероятность этого трансфера(аренды)как маловероятная.Скорее всего его примет у себя на время родной ПСВ,где он наклепает тучу мячей и тем самым вернёт себе уверенность и неплохие физические кондиции,вследствиие чего получит больше игровой практики у манкунианцев.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 ноября 2016, 12:04

      Снова пытаются собрать сливки там , где их нет.
      Господа скаутеры,пожалуйста, посетите в ближайшее время Ляйпциг или хотя-бы Мёнхенгладбах или мы лёгких путей не ищем?

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 26 ноября 2016, 11:49

      всем завистникам назло с депаем или без него СПАРТАК станет чемпионом !!!!!!

      2
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > тётя ASYA 26 ноября 2016, 11:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разумеется в какой нибудь другой реальности или в чемпионате среди одноногих!

      -9
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > loboda2012 26 ноября 2016, 12:10

      калека это ты !!!! одноногий или одноглазый а может вообще слепой , икать заипёшся когда СПАРТАК чемпионом будет

      6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > тётя ASYA 26 ноября 2016, 12:19

      Тётя не материтесь как пьяный матрос - это неприлично.Ну если и станет Спартак чемпионом, и что? Перестанут легенд отечественного футбола(Тихонова, Титова) пинком под зад из клуба выгонять?При чём автоматом и из сборной! Спартаку надо свинское отношениие к людям поменять - это главное.

      -1
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > тётя ASYA 26 ноября 2016, 15:51

      Сейчас спартачи готовы собраться в каком нибудь месте и меня четвертовать заживо. ЭЙ. "Мясная армия", фуфло ваш "спатрак" и весь наш чемпионат. На земле есть одни самый лучший клуб это Реал Мадрид, потом идет Англия, а чемпионат России с его "одноруким" Акинфеевым, "Ивалидом" Кокориным, Глушаковым, Самкдовым и прочей сворой в анальном проходе. Как вы не можете это понять! А наверное вас Федун на зарплату взял иначе просто и обьяснить не возможно, как можно называть чемпионом страны команду, которая десять лет не может выиграть этот чемпионат!

      -1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > loboda2012 26 ноября 2016, 17:06

      какого куя тогда ты тут обсуждаешь нашу не футбольную страну , одноруких,кривононогих и т.д.

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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > тётя ASYA 26 ноября 2016, 19:26

      Потому, что они криворукие, кривоногие и убогие...

      -1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > loboda2012 26 ноября 2016, 19:59

      криворукие спартаковцы продолжают побеждать

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > loboda2012 26 ноября 2016, 20:00

      дорастут до того что Е5 будут твой реалишко с педерастом роналдо

      1
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > тётя ASYA 27 ноября 2016, 10:38

      Им такой уровень, как и Лига Чемпионом может только в кошмарном сне присниться.

      -1
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      Рейтинг: +18

      andrey23popov 26 ноября 2016, 11:41

      ахахаха спортаг топ клуб

      -3
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      Рейтинг: -9

      salvor01 26 ноября 2016, 11:31

      Ха-ха спартак топ-клуб, улыбнуло)))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 ноября 2016, 11:27

      Грозный "Депай может ничего не выиграть со Спартаком, а потом вернуться в Голландию".

      -3
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 26 ноября 2016, 11:13

      Пригласить Барселону на один сезон,возьмут золото а потом обратно в Испанию.

      1
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      Рейтинг: +4475

      Snek 26 ноября 2016, 10:26

      5 туров Спартак продержался на первой строчке, а разговоров о медалях столько, как будто золотой дубль сделал.

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Snek 26 ноября 2016, 11:09

      С арифметикой у Вас худо. Конечно говорят о чемпионстве Спартака неумные люди. Но лидирует Спартак уже не 5 туров а 15.

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > ViktorMG 26 ноября 2016, 12:21

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