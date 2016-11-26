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    Грозный: «Думаю, Промес уже смотрит в сторону чемпионата Англии»

    Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный выразил свое мнение, почему лидер красно-белых Квинси Промес не столь ярко выглядит, как в прошлом сезоне. Специалист считает, что футболист уже хочет покинуть Россию.

    «Спад Промеса? С одной стороны, сказываются последствия травмы. С другой – соперники к нему уже приноровились. Он один из самых ярких исполнителей РФПЛ, к нему приковано особое внимание. Тренеры готовят под голландца целый комплекс ловушек. Но мне кажется, здесь следует поговорить и о третьем аспекте.

    Думаю, Квинси уже смотрит в сторону чемпионата Англии. Промес видит, как его соотечественники выступают там – при полных трибунах и так далее. Да, нападающий об этом открыто не говорит, но в голове, думаю, такая мысль сидит. В России он уже все доказал, ему интересны другие скорости, другие соперники», – заявил Грозный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +307

      shpilman 26 ноября 2016, 10:47

      а если сядет на лавку? вон Депай к нам во всю рвется, так что пока ЗП норм и любят сиди уж в тепле)))

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 ноября 2016, 07:50

      Давно пора, а то стухнет тут. Жаль конечно хорошего игрока, но развиваться он может только в Европе

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