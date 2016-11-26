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    Евдокимов: «Не провоцируйте меня арбитрами»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов ответил на вопросы журналистов после матча 15-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1). Специалист раскритиковал некоторые решения арбитра.

    – Мне нравится «Уфа», исправно набирает очки в тех матчах, где не должна этого делать. Мне кажется, и сегодня было минимум голевых моментов у наших ворот, но они победили, поэтому я «Уфу» искренне поздравляю с победой.

    – У вас есть претензии к главному арбитру?

    – Вы меня не провоцируйте арбитрами, вы же знаете, как могу ответить потом. Задавайте корректные вопросы.

    – Результат не по игре?

    – Я еще раз говорю, мне нравится «Уфа», которая побеждает в тех играх, где не должна этого делать. Таких матчей, на мой взгляд, было много. В матче с «Локомотивом» не было ни одного удара, со «Спартаком» минимум ударов. Это большое мастерство, победа всегда закономерна.

    – Здесь больше мастерства или везения?

    – Ну как вам ответить на этот вопрос, если нам поставили левый пенальти и не поставили пенальти в сторону «Уфы» на последней минуте матча? – сказал Евдокимов.

    Источник: YouTube

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    26.11.2016 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 ноября 2016, 08:53

      Задолбал, все ему не так, на себя посмотри!!!!

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