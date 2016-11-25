Карпин предсказал счет 2:2 в матче «Терек» – «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на футбол. Афиша» поделился ожиданиями от встречи 15-го тура РФПЛ между москвичами и «Тереком».

«Ставлю на 2:2, забьет Балай. Обычно в играх «Спартака» с «Тереком» бывает много голов, так что ожидаю результативную ничью. Не важно, как именно будут развиваться события, но думаю, что в итоге будет 2:2.

В Грозном всегда играть сложно. Поддержка трибун с диктором, эмоции захлестывают, и поэтому происходят эмоциональные матчи. Но в этот раз драки в раздевалке «Спартака» не жду», – сказал Карпин.

Напомним, в гостевом матче против «Терека» в 2011 году игроки «Спартака» устроили потасовку в раздевалке.