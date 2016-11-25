Мойес: «Каждый, кто играет с «Ливерпулем», должен парковать двухэтажный автобус»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Нужно парковать двухэтажный автобус. Каждый, кто играет против «Ливерпуля», должен парковать двухэтажный автобус.

У нас есть и пара нападающих на другом конце поля, способных забить, но себя не обманешь. Это хорошая команда в хорошей форме. Если бы мне до матча предложили ничью, я бы, вероятно, пожал руку и поблагодарил бы», – сказал Мойес.

Матч «Ливерпуль» – «Сандерленд» состоится в субботу, 26 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.