Конте: «Отсутствие ЛЧ может быть плюсом, но я предпочел бы играть в этом турнире»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 13-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» ответил на вопрос о том, является ли для него преимуществом отсутствие матчей Лиги чемпионов.

«Важно иметь много времени на работу с игроками, ведь я пришел в этот клуб всего четыре месяца назад. Когда приходишь с новой философией, важно получить возможность работать. В этом плане отсутствие ЛЧ может быть преимуществом, но я бы определенно предпочел играть в этом турнире», – сказал Конте.

Также специалист поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма».

«Все игры разные. После поражения от «Байера» «Тоттенхэм» провел очень хорошую встречу с «Арсеналом». Поэтому мы должны осознавать, что нас ждет трудная игра против сильной команды. Это очередной матч чемпионата, но для обеих команд это особенное дерби», – сказал Конте.

Матч «Челси» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 26 ноября. Начало – в 20:30 по московскому времени.