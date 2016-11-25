Венгер хотел купить в «Арсенал» Кокорина, Дзагоева и Игнашевича

Агент ФИФА Шандор Варга рассказал, что в свое время главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассматривал возможность приобрести в лондонский клуб Александра Кокорина, Алана Дзагоева, Сергея Игнашевича и Александра Зинченко.

— У Венгера много игроков из бывшего Союза было. Нет у него желания расширить этот список?

— Периодически эта тема всплывает. В свое время мы и Кокорина обсуждали, и Игнашевича, и Дзагоева. Но вы поймите, у того же «Арсенала» существует два списка: человек 10, которых клуб реально хочет купить, и 100, за которыми просто следит. Последним игроком с постсоветского пространства, которого у меня лично просил «Арсенал», был Зинченко. Я был в шоке! Арсен звонит: «Шандор, Зинченко». «Что?!» — не поверил я своим ушам. Оказалось, не ослышался. «Я сейчас стою, смотрю игру наших юниоров с «Шахтером», — объяснил Венгер. – Мне нужен этот футболист. Знаю, что ему 17 лет. Я подготовлю письмо, пригласим его семью. Он будет у меня в первой команде играть». Арсен оценил потенциал Александра за 20 минут. «Спартаку» для этого и трех месяцев не хватило…

— Чем дело кончилось?

— Написали письмо, я его отправил. У меня сохранился оригинал. Лично встретился с игроком, его родителями и многочисленными агентами. Но ребята упустили этот шанс. Через три года он попал в Англию, но если бы Зинченко тогда оказался в «Арсенале», думаю, его карьера сложилась бы совершенно иначе. А Венгер раз 10 напоминал о Зинченко. Мне даже немножко стыдно перед ним. Арсен до сих пор подкалывает: «Я думал, у тебя в Восточной Европе высокий авторитет, а ты даже такой услуги мне оказать не смог».

— Кокорин, Дзагоев, Игнашевич входили в «список 10» или «список 100»?

— Они были близки к «списку 10». Особенно Дзагоев и Игнашевич. Но с Игнашевичем тема была очень давно – «Локомотив», Лига чемпионов, Юрий Семин… Арсен очень любит молодых игроков. Иной раз его заставляют потратить 50 миллионов – на того же Озила. Почитайте сейчас интервью Озила. Говорит, я самый счастливый человек, потому что работаю с Венгером и вышел на другой уровень.

— К Кокорину прямо сейчас есть предметный интерес в Европе?

— Нет… Нет.

— Но он вроде бы перестал размениваться на посторонние вещи, играет, голы забивает.

— Дай бог! У него огромный талант – возможно, самый большой сейчас в России. Если Кокорин будет работать, топ-клубы вспомнят о нем. Аршавина тоже все ругали, а Арсен и поныне считает Андрея классным футболистом и доволен его приглашением.