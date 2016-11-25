Орлов: «Селихов не интересовал «Зенит». Лодыгин выглядит предпочтительнее»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход голкипера «Амкара» Александра Селихова в «Спартак». По словам Орлова, «Зенит» не был заинтересован в приобретении 22-летнего вратаря.

– Сейчас вратарский вопрос в «Зените» отходит на второй план? Как относитесь к информации, что «Спартак» опередил питерцев, купив Селихова?

– А мне кажется, Селихов не особо интересовал «Зенит». Давайте сравним его и Лодыгина.

– Было бы интересно.

– Лодыгин выглядит однозначно предпочтительнее! Во-первых, у него есть опыт. Да, у Юрия был спад, но это касается любого футболиста. Посмотрим еще, как Селихов проявит себя в «Спартаке». Ведь сколько допускает ляпов при выходе из ворот? Сколько он пролетает мимо мяча? Вот-вот. Да, «Спартак» за него ухватился, но…

– Думаете, не станет первым номером?

– Селихову придется попотеть, чтобы вытеснить Реброва. Потом, «Спартак» претендует на титул. В такой команде ошибки не прощаются. Дай бог ему успеха, однако пока Ребров выглядит увереннее. Наверное, все-таки Каррера определял, брать Селихова или нет. Но пока он еще не состоявшийся вратарь. Вот, например, вчера какую ошибку Крицюк допустил в начале матча с «Зальцбургом», но потом-то играл надежно. Разве его можно поставить на один уровень с Селиховым? Конечно же, нет. Гилерме тоже сильнее новичка «Спартака».