Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Селихов не интересовал «Зенит». Лодыгин выглядит предпочтительнее»

Орлов: «Селихов не интересовал «Зенит». Лодыгин выглядит предпочтительнее»

25 ноября 2016, 16:09
45

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход голкипера «Амкара» Александра Селихова в «Спартак». По словам Орлова, «Зенит» не был заинтересован в приобретении 22-летнего вратаря.

– Сейчас вратарский вопрос в «Зените» отходит на второй план? Как относитесь к информации, что «Спартак» опередил питерцев, купив Селихова?

– А мне кажется, Селихов не особо интересовал «Зенит». Давайте сравним его и Лодыгина.

– Было бы интересно.

– Лодыгин выглядит однозначно предпочтительнее! Во-первых, у него есть опыт. Да, у Юрия был спад, но это касается любого футболиста. Посмотрим еще, как Селихов проявит себя в «Спартаке». Ведь сколько допускает ляпов при выходе из ворот? Сколько он пролетает мимо мяча? Вот-вот. Да, «Спартак» за него ухватился, но…

– Думаете, не станет первым номером?

– Селихову придется попотеть, чтобы вытеснить Реброва. Потом, «Спартак» претендует на титул. В такой команде ошибки не прощаются. Дай бог ему успеха, однако пока Ребров выглядит увереннее. Наверное, все-таки Каррера определял, брать Селихова или нет. Но пока он еще не состоявшийся вратарь. Вот, например, вчера какую ошибку Крицюк допустил в начале матча с «Зальцбургом», но потом-то играл надежно. Разве его можно поставить на один уровень с Селиховым? Конечно же, нет. Гилерме тоже сильнее новичка «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Амкар-Пермь Селихов Александр Лодыгин Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
policepnz
1480080053
Путушок Отрыгин, еще не раз пустит! он просто ни о чем по сравнению даже с мальчишкой Селиховым!
Ответить
McDuff
1480080574
типичный комментарий Орлова xD
Ответить
electroguide
1480081165
Лодыгин это слабый вратарь, не уровень Зенита...лично мое мнение, и оно таким было когда он только пришел в Зенит!!!!!
Ответить
KalterJax
1480083366
Помоему у Орлова помутнение какое-то, такое ощущение, что у него память отшибло или ещё что) да! все вратари совершают ляпы! в том числе и Селихов, но из ляпов Лодыгина можно на ютубе нарезки выкладывать пятиминутные, причём за текущий год, а не за всю карьеру)
Ответить
Black Giz
1480083814
Я тебя умоляю. Он действительно верит в то, что Лодыгин лучше Селихова? Ха-ха три раза, клоун.
Ответить
Wertalet
1480086330
Очень интересная версия)) Почему Лодыгин пропустил на данный момент болше Селихова? Несмотря на то что состав Зенита во много раз дороже Амкара... Селехов на мой взгляд в свои то 22 года играет качественнее Лодыгина , который на протяжении нескольких лет вытворяет на поле непонятно что....
Ответить
ttter
1480088090
Чувствуется обида в словах деда Гены,ведь раньше,что интересно Зениту никто не трогал,а сейчас времена меняются и все это понимают. «Подписал ли себе приговор Лодыгин очередным ляпом — решать главному тренеру. Но с таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России», — цитирует Орлова »
Ответить
hodyrev
1480088550
Единственное что объединяет всех болелов в том числе и Зенита что никто не любит Орлова)))
Ответить
alexidj
1480089234
Ладыгин дно..
Ответить
Nagay
1480090209
надёжность Лодыгина прям налицо, что создаются петиции о том чтоб его продать побыстрее...
Ответить
Главные новости
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
7
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Все новости
Все новости
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
7
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
5
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
13
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+