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    Молодежное первенство. «Спартак» уступил «Тереку»

    В матче 15-го тура молодежного первенства России «Терек» на своем поле одержал победу над «Спартаком» – 2:0. Благодаря этому результату грозненцы набрали 34 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. Московский клуб остался на третьей строчке с 27 баллами.

    В другом поединке тура «Уфа» и «Оренбург» не смогли отметиться забитыми голами.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 15-й тур

    Терек (мол.) – Спартак (мол.) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Магомадов, 29 (с пенальти); 2:0 – Умаев, 37.

    Уфа (мол.) – Оренбург (мол.) – 0:0

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 15:08
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