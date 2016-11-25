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    Сметанин верит, что Каррера может уйти из «Спартака» из-за трансфера Селихова

    В прошлом вратарь «Спартака» Андрей Сметанин высказался относительно перехода Александра Селихова из «Амкара» в столичный клуб.

    «У меня по этому поводу двоякое мнение. В принципе, хорошо, что взяли этого игрока. Александр молодой и перспективный футболист, другое дело, что об этом не знал Массимо Каррера, и это больше минус.

    Верю ли в то, что Каррера может уйти из команды, если с ним не станут советоваться по поводу трансферной политики? А почему нет? В российском футболе возможно абсолютно все. Каррера уйдет, придет другой тренер. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заявил Сметанин.

    Напомним, что стороны подписали долгосрочный контракт, который вступит в силу 6 декабря.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.11.2016 11:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 ноября 2016, 19:21

      Мужики успокойтесь, сам Каррера еще ни чего не сказал!

      -1
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      Рейтинг: +415

      radga 25 ноября 2016, 15:55

      Сметанин, тебе сам Коррера сказал что без его ведома взяли Селихова?
      Не знаешь, не болтай. Дятел..... .

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 ноября 2016, 14:14

      Для Карреры это первый повод для ухода из Спартака, если они проиграют
      чемпионат, т.е. займут место в нём ниже 3-го и руководство от тренера будет отказываться, вот тогда у Карреры и будет этот повод как бы самому уйти.

      -1
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 25 ноября 2016, 12:00

      А вот где Каррера найдет себе другой Спартак? Вопрос!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > sochi-2013 25 ноября 2016, 12:33

      Запросто в условное Сассуоло. С руками оторвут.

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs > mopecekca 25 ноября 2016, 16:49

      Хорошо сказал!

      1
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 > Тraumtanzеr 25 ноября 2016, 20:57

      Еще в воронежский Факел может себя предложить.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 ноября 2016, 11:56

      Спрашивают всякий отстой.

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 25 ноября 2016, 11:45

      ты кто есть таке

      -2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > спартак спартаков1 25 ноября 2016, 14:07

      "В прошлом вратарь «Спартака» Андрей Сметанин"
      написано же для тебя специально!

      -1
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 > Обер-КанцлерЪ 25 ноября 2016, 20:58

      Он не читатель, он писатель.

      0
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