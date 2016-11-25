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    Селихов обратился к болельщикам «Амкара»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов обратился к болельщикам пермского клуба. В нем вратарь попросил поддержки для команды в оставшихся домашних матчах в этом году.

    «Уважаемые болельщики! Мне жаль с вами прощаться. Вы верно поддерживали нас все последние годы. Это было прекрасное время, которое я запомню на всю жизнь. Жаль прощаться с тренерами и партнерами по команде, которым я желаю только успехов и новых побед.

    Не стоит слишком переживать из-за моего ухода. «Амкар» точно не пропадет – ворота могут защитить как и Дима Хомич, так и Саша Будаков. Но я пока игрок «Амкара», и впереди у нас еще три ответственных матча. Для меня они важны не меньше, чем для вас. Две игры пройдут в Перми, если понадобится, мы будем играть и в холод, и в дождь – в любую погоду. Приходите на мои последние матчи за «Амкар», поддерживайте нас, «Амкар» заслуживает того, чтобы играть при полных трибунах», – сказал Селихов.

    Напомним, что Селихов подписал контракт с московским «Спартаком», который начнет свое действие с 6 декабря этого года.

    Источник: ФК «Амкар»

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    25.11.2016 10:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      Li_KiM_JuuS 26 ноября 2016, 11:51

      Как-то не искренне товарищ Селихов!
      (все х...ня, давай по новой)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 ноября 2016, 13:37

      Это самая большая ошибка, которую совершил пока Селихов, перейдя в
      Спартак.

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа 25 ноября 2016, 13:21

      Не самое лучшее время для перехода ... Удачи парню!!!
      ну не слабее Реброва он ... но Ребров в спартаке свой..это может сказаться

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 ноября 2016, 12:43

      "...последние мои матчи за Амкар..." не зарекайся, лавкасед

      0
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