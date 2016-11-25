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    Семин посоветовал Миранчуку не гнаться за деньгами

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что на месте Алексея Миранчука не думал бы об уходе из стана железнодорожников.

    – Из Миранчука выйдет толк или он, как Кокорин, будет «вечно молодым»?»

    – Все зависит от него самого. Вернее, от них. Не забывайте про Антона – он регулярно играл в Эстонии, и мы следили за ним. Алексей должен делать следующий шаг. У него классное футбольное образование и мышление. Но нужно взрослеть, чаще угрожать воротам, забивать. Однако пока он не всем моим требованиям соответствует.

    – Он останется в «Локомотиве»? Переговоры, говорят, идут непросто.

    – Будь я на его месте, сделал бы все, чтобы остаться, – в клубе он со школы, мама на «Локомотиве» работала. К нему замечательно относятся, в него верят. Но решение Алексей должен принять сам. Да, где-то могут предложить немного больше денег. Но что будет потом? Поэтому советую не гнаться за ними.

    – Вы на эту тему с Миранчуком общались?

    – Как тренер – да. Но тема контракта – это другая плоскость.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 09:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 25 ноября 2016, 11:32

      А что, оставаться в этом болоте?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 25 ноября 2016, 11:16

      надеюсь, что решится это твопрос положительно для всех

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 25 ноября 2016, 10:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Игрок стиля Спартака, а Семин пусть с себя начнет

      -4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > alboro 25 ноября 2016, 13:43

      Стиль "Спартака" - бесконечный вопль фанов "Спартак" - чемпион!" и их (фанов)бесконечные безобразия.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 ноября 2016, 10:25

      надеюсь что останется !

      1
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