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    Селихов: «Я довольно добрый парень»

    Новоиспеченный голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как он сам отнесся к переезду из Перми в Москву.

    – Выходя на поле в матче со «Спартаком», уже были в курсе инсайдов прессы?

    – Нет, ничего не знал. После игры мне стали звонить журналисты – вот тогда и понял, что произошло.

    – Как восприняли то, что информация попала в прессу?

    – Спокойно. Потому что предполагал, что все рано или поздно узнают.

    – Почувствовали, что за эту неделю ваш статус несколько изменился?

    – Хм… Да нет, ничего особенного не заметил. Всегда остаюсь самим собой. Я обычный человек, который занимается любимым делом. Довольно добрый парень.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 08:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100985

      zigbert 25 ноября 2016, 10:47

      Главное не подцепить "звездняк" и не употреблять те самые зелья.

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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 25 ноября 2016, 09:20

      Главное не задаваться и работать на тренировках,что-бы вырасти в отличного голкипера! И не брать пример с некоторых футболистов!

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