Гранквист: «Зальцбург» переиграл нас во всех компонентах»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист признал, что «Зальцбург» заслуживал победы в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы допускали много ошибок. «Зальцбург» переиграл нас во всех компонентах — и в атаке, и в защите. Тем не менее после пропущенного гола мы не расклеились и продолжили играть в наш футбол. Нам удалось завершить матч вничью.

Понятно, что мы должны играть лучше, это не наш уровень. Мы устали после этой игры. Большинство игроков сильнее устало морально, чем физически. Нам нужно хорошо отдохнуть, потому что впереди матч с «Зенитом».

Мне сложно сказать, что случилось, потому что мы обычно играем хорошо даже с сильными командами. С тем же «Зальцбургом» или «Ниццей», в домашнем чемпионате смотримся неплохо, особенно если взять последнюю игру. Мы ожидали такой ход игры, но оказались не готовы к прессингу, который включили игроки «Зальцбурга». Они нас практически подавили в первом тайме, и мы не смогли придумать решения. Во втором тайме, когда мы сравняли счет, нам даже немного повезло. «Зальцбург» заслуживал победы по игре, потому эта ничья для нас важнее», – заявил Гранквист.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Зальцбург» завершился со счетом 1:1. Российская команда смогла гарантировать себе выход в следующий раунд турнира.